شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب للوقوف على جاهزيته قبل بدء التشغيل الفعلى والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني بجولة تفقدية لمطار برج العرب الدولي، رافقه خلالها الطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، وكان في استقباله الملاح أحمد شرف مدير المطار.

وتأتى هذه الجولة للوقوف على جاهزية المطار لبدء التشغيل الفعلي ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين على أرض الواقع، تزامنًا مع بدء الإنتقال التدريجي للرحلات الجوية من مبنى الركاب رقم (1) إلى مبنى الركاب الجديد رقم (2).

وفي بداية الجولة، تفقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني حركة الركاب ومرونتها داخل صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة السيور والحقائب والعربات واستراحات كبار الزوار؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين لمبنى الركاب الجديد والذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات العالمية كونه باكورة المطارات المصرية الصديقه للبيئة.

وخلال الجولة أطلع الوزير على كافة المراحل التي تم الإنتهاء منها، والتجهيزات النهائية التي يجري العمل عليها لضمان انسيابية حركة المسافرين داخل صالات السفر والوصول و تحقيق أعلى معدلات الأمان والراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية، كما اطمئن الحفني على جميع الإجراءات الأمنية المُطبقة داخل المطار،، بالإضافة إلى الأسوار الخارجية وبوابات الدخول والخروج، ثم توجه الوزير إلي برج المراقبة الجوية ومبني الرادار حيث كان في استقباله الكابتن أحمد الأشرم مدير عام الملاحة الجوية بالمطار.

وأشاد وزير الطيران بالمستوي الفني للمراقبين الجويين حيث يشهد المطار كثافة كبيرة فى الحركة الجوية فى هذه الفترة خاصة مع قرب إنطلاق فعاليات معرض مصر الدولى للطيران والفضاء، والذي من المتوقع أن يشهد كل من مطارات القاهرة الجوى و برج العرب والعلمين كثافة عالية في التشغيل خلال استقبال طائرات الوفود المشاركة في المعرض أوائل شهر سبتمبر المقبل، كما تفقد تجهيزات مبنى المستقبلين والمودعين بمبنى الركاب الحالى رقم (1).

وفي نهاية الجولة، أكد الحفني على ضرورة التعاون وتضافر جهود جميع الجهات المعنية بالمطار، والقيام بالتنسيق المستمر لتفادي أي معوقات أو مشكلات قد تؤثر على انسيابية سير الحركة داخل المطار، مؤكدًا على ضرورة العمل على تطوير المبنى القديم جنبًا إلى جنب مع المبنى الجديد.

وأوضح وزير الطيران المدني أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها الإنتهاء من مشروعات التطوير لتحسين تجربة سفر الركاب ورفع كفاءة التشغيل بمنظومة المطارات المصرية؛ الأمر الذي يأتي في ضوء حرص الدولة المصرية على الاهتمام بتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، مع ضرورة تقديم خدمات متميزة وعالية الجودة لزائرى مصر من جميع أنحاء العالم؛ جدير بالذكر أن مطار برج العرب يشهد تنفيذ أول مبنى ركاب جديد صديق للبيئة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية جايكا".



وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب (1)



وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب (2)



وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب (3)



وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب (4)



وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب (5)



وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب (6)



وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب (7)



وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب (8)