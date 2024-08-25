شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تشغيل الشباب بالجيزة ينظم كورسات لتعليم الحرف اليدوية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 أغسطس 2024 04:07 م

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، تنظيم كورسات لتعليم الحرف اليدوية، بداية من يوم غد الإثنين الموافق 26 أغسطس 2024، بسوق فيصل، أسفل كوبري فيصل، وذلك بأسعار مخفضة.

وأوضح الجهاز في بيان نشرته محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، تفاصيل ومواعيد الكورسات على النحو التالي:

- كورس كورشيه: يومي الإثنين والخميس، من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 7 مساءً (8 حصص شهريًا).

-كورس خرز (شنط فوانيس – علب مناديل – ميداليات وأشكال أخرى): يومي السبت والأربعاء، من الساعة 4 مساءً وحتى الساعة 6 مساءً (8 حصص شهريًا).

-كورس مكرمية: يومي الإثنين والخميس، من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 1 مساءً (8 حصص شهريًا).

-كورس اكسسوارات: يومي الاحد والأربعاء من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 2 مساءً (8 حصص شهريًا).

-كورس شنط بجميع أنواع الخيوط: يومي الأحد والثلاثاء من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 7 مساءً.

وطالب جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة الراغبين فى الاستفسار التواصل عبر رقم التليفون الآتي: 01271971657 .