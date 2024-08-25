شكرا لقرائتكم خبر عن حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 37 مليونا و814 خدمة مجانية خلال 24 يوما والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 37 مليونا و814 ألفا و39 خدمات طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس السبت 24 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و943 ألفا و130 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 769 ألفا و399 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 421 ألفا و830 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 111 ألفا و607 خدمات تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 80 ألفا و836 خدمة، بالإضافة لتقديم 101 ألفا و685 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 40 ألفا و983 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 97 ألفاً و598 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 227 ألفاً و549 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و631 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 3 آلاف و306 قرارات علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1536 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 15 ألفا و95 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ66 ألفا و75 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

