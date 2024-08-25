شكرا لقرائتكم خبر عن «القمر» يقترن بعنقود نجوم الثريا فجر غد فى مشهد بديع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يرصد بسماء العالم العربي فجر يوم غدا الإثنين 26 أغسطس 2024 اقتران القمر في طور التربيع الأخير مع عنقود نجوم الثريا والذي يعرف ايضا بتسمية الشقيقات السبع بسبب ألمع سبعة نجوم في هذا العنقود.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن الثريا لن تكون مشاهده بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء ولكن يمكن رؤيتها بسهولة عبر المنظار بل ويمكن كذلك رؤية القمر والثريا سوياً في مجال رؤية التلسكوب بسبب المسافة الظاهرية الصغيرة الفاصلة بينهما.

إن هذا العنقود النجمي يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الارضية فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء.

بحسب القياسات الحديثة فإن نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز و الغبار منذ حوالي 100 مليون سنه مضت بالمقارنة مع 4 مليارات سنه ونصف لعمر الشمس.

ونجوم عنقود الثريا مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سويا عبر الفضاء والعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس، وعنقود الثريا لن يكون واضحا للعين المجردة من داخل المدن بالشكل الذي في الصورة ولكن تم إبرازه هنا لتوضيح موقعه بالنسبة للقمر فقط.