شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى ينشر صورة جندى من قوات البحرية قتل بصواريخ حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صورة للجندي في البحرية الإسرائيلية الذي قتل في هجوم صاروخي لحزب الله اللبناني، اليوم الأحد، على العديد من المواقع العسكرية لجيش الاحتلال.



وقالت الإذاعة العبرية، إن "دافيد بن شطريت، 21 عاما من مستوطنة آدم، قُتل هذا الصباح بشظية من صاروخ اعتراضي في هجوم لحزب الله - بينما كان على متن سفينة تابعة للبحرية.



في سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال رفع القيود المفروضة على الجبهة الداخلية لمناطق الجليل العليا ومجتمعات محددة أخرى، في شمال إسرائيل، وذلك على خلفية تصاعد القصف على الحدود بين إسرائيل ولبنان، فجر الأحد.



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق الأحد، حالة طوارئ عامة، في أنحاء إسرائيل، وطالبت سكان عشرات المدن والقرى في الشمال، بالدخول إلى المواقع والغرف الآمنة تحسباً لهجمات "حزب الله"، التي تأتي في إطار الرد على الهجوم الجوي الموسع الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان.