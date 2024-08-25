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الأحد، 25 أغسطس 2024 05:37 م

شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لتنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى الذى ينفذه الأسطول الجنوبى، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

الفريق أحمد خليفة يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للأسطول الجنوبى

وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة أكد خلالها حرص القوات البحرية على التدريب والإعداد الجيد للفرد المقاتل للحفاظ على أعلى درجات الكفاءة القتالية والجاهزية العالية لتنفيذ كافة المهام .

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، وعكس المشروع مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى والمهارة فى استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها فى ضوء القرارات المتخذه، وقام بفرض عدد من المواقف المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار.

حضر المرحلة الرئيسية عدد من قادة القوات المسلحة .