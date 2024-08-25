شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الإمام الأكبر أستاذنا ورمزنا وكل مؤسسات مصر الدينية صف واحد خلفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمقر المشيخة، اليوم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وسنتا نوريا عبد الرحمن ضيف شرف المؤتمر، حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق، ورحب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالسيدة سنتا نوريا عبد الرحمن ضيف شرف المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ترحيبًا حارًّا قائلا: إن هذه زيارة استثنائية بل تاريخية، وأشاد فضيلته بالعلاقات التي تربط الأزهر بإندونيسيا، وبالحفاوة التي لقيها فضيلته أثناء زيارته لإندونيسيا من الرئيس الإندونيسي، ومن أهل إندونيسيا.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن المرأة أحد أركان حضارة المسلمين، وأن كل مجتمع يستبعد المرأة كأنه يمشي بساق واحدة.

مضيفًا أن وزير الأوقاف ما زال في سن الشباب ومؤتمن على قضايا المرأة وغيرها، وأن المؤتمر ستصدر عنه بإذن الله مخرجات فيها النفع للبلاد والعباد، مشيدًا بموضوع المؤتمر وبالرعاية الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي له داعيًا للمؤتمر ولضيوف مصر الكرام بكل بالتوفيق والنجاح.

وقد حضر اللقاء عدد من ضيوف المؤتمر مثل الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف المفتي العام لجمهورية كازاخستان ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان.

جدير بالذكر أن المؤتمر جاء تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي" والذي يعقد بالقاهرة على مدار يومي 25 و 26 أغسطس 2024م تحت رعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.