شيخ الأزهر يستقبل وزير الأوقاف وحرم الرئيس الإندونيسي الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالمشيخة، اليوم، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وسنتا نوريا عبد الرحمن ضيف شرف المؤتمر حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق.

ورحب شيخ الأزهر الشريف، بضيف شرف المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ترحيبًا حارًّا قائلا: إن هذه زيارة استثنائية بل تاريخية.

وأشاد بالعلاقات التي تربط الأزهر بإندونيسيا، وبالحفاوة التي لقيها أثناء زيارته لإندونيسيا من الرئيس الإندونيسي، ومن أهل إندونيسيا.

وأكد الإمام الأكبر، أن المرأة أحد أركان حضارة المسلمين، وأن كل مجتمع يستبعد المرأة كأنه يمشي بساق واحدة. مضيفًا أن وزير الأوقاف ما زال في سن الشباب ومؤتمن على قضايا المرأة وغيرها، وأن المؤتمر ستصدر عنه بإذن الله مخرجات فيها النفع للبلاد والعباد، مشيدًا بموضوع المؤتمر وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي له داعيًا للمؤتمر ولضيوف مصر الكرام بكل بالتوفيق والنجاح.

وحضر اللقاء عدد من ضيوف المؤتمر مثل الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف المفتي العام لجمهورية كازاخستان ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان.

جدير بالذكر أن المؤتمر جاء تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي" والذي يعقد بالقاهرة على مدار يومي 25 و 26 أغسطس 2024م تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيس.