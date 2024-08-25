شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الموعد المناسب لزراعة الفاصوليا.. باحث بمعهد بحوث أمراض النبات يوضح والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور رمضان عرفة الباحث بمعهد بحوث أمراض النبات أن زراعة الفاصوليا يمكن أن تكون مصدرًا كبيرًا للربح إذا تمت بشكل صحيح ووفقًا للمعايير المثلى للزراعة، مشيراً إلى أن التوقيت الأمثل لزراعة من نهاية أغسطس وحتى بداية سبتمبر، مع إمكانية الاستمرار حتى 10 سبتمبر، وعدم تجاوز هذا التاريخ، والذي تكون فيه فرص الإنبات ضعيفة، و من الصعب تحقيق إنتاج جيد، علاوة على تداعيات التغيرات المناخية والتى أدت إلى عدم استقرار الظروف الزراعية.

أضاف عرفة أن زراعة الفاصوليا بشكل مبكر قد تبدو مغرية لبعض المزارعين، لكنها قد لا تكون الحل الأمثل، وبخاصة بالنسبة للعروة الشتوية، مشيرًا إلى أن زراعة الفاصوليا الخضراء والجافة تمت بنجاح في مساحات شاسعة، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا بزيادة الإنتاج خلال المواسم القادمة.

جدير بالذكر أن الفاصوليا لا تتحمل ملوحة التربة أو ملوحة مياه الرى، لذلك فإن التربة يجب أن لا تزيد الملوحة بها عن 600 – 800 جزء فى المليون أما فى مياه الرى، فيجب أن لا تزيد عن 650 – 850 جزء فى المليون حتى يمكن إنتاج الفاصوليا بكفاءة كمية وجودة عالية وصالحة للتصدير.

وتنتج الفاصوليا في الأراضى التي بها مستوى منخفض من ماء الأرض إذ يجب أن لا يرتفع مستوى ماء الأرض، وحيث إن جذور الفاصوليا تصل إلى 30 – 50 سم عمقًا تبعًا للنصف والمعاملات الزراعية، لذا يجب أن يقل مستوى ماء الأرض عن ذلك بحوالي 20 سم تقريبًا.