موسي" عن سيارات ذوي الهمم:" "العربيات في المواني منظرها لا يسر عدو ولا حبيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

طالب الإعلامي أحمد موسى، بسرعة الإفراج عن السيارات المتكدسة في الموانئ لافتا إلى أنها تصل إلى 13 ألف سيارة، ولن يتم ترخيصها إلا بعد تقنين أوضاعها.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، على قناة صدى البلد: "العربيات محجوزة في المواني تقريبا 13 ألف عربية اتبهدلت ومنظرها لا يسر عدو ولا حبيب، الكاوتشات باظت عشان يتغير دلوقتي عايزله 12 ألف جنيه".

وأضاف مقدم "على مسؤوليتي": "حاسبوا المخالف لكن المستحقين تعبانين ومحتاجين عربياتهم، الناس حزينة جدا ومتبهدلة، اللي راح استلم عربيته لو سلمها لحد تاني خدها منه، يدفع حق الدولة كامل".

تابع: "أي مخالف للقانون يجب أن يحاسب وإذا كان هناك أحد المعاقين قادر على شراء سيارات فارهة بهذه الماركات فهو لا يستحق الدعم ولكن هناك آخرين يستحقون هذا الدعم وده حقهم على الدولة".