شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح المصرى لمنصب مدير عام اليونسكو يقوم بزيارة إلى برازافيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور خالد العنانى المرشح المصرى لمنصب مدير عام اليونسكو وزير السياحة والآثار الأسبق، بزيارة إلى برازافيل فى إطار الجولة الحالية التى يجريها لمجموعة من الدول الإفريقية الأعضاء بالمجلس التنفيذى لليونسكو، ورافقه خلالها الوزير المفوض وائل عبد الوهاب منسق حملة الترشيح.



وتضمنت اللقاءات التى نظمتها السفارة المصرية فى الكونغو، وزير الخارجية جون كلود جاكوسو إضافة إلى المسئولين المعنيين بمجالات عمل المنظمة.



وتأتى زيارة الدكتور خالد العنانى فى إطار نقل رسالة شكر من القيادة المصرية إلى جمهورية الكونغو الشقيقة على انضمامها للتوافق الأفريقى لاعتماد الترشيح المصرى لمنصب مدير عام اليونسكو، وكذلك الحرص المصرى على الاستماع لوجهات نظر الدول الأعضاء بالمنظمة لصياغة برنامج انتخابى توافقى شامل، حيث أشاد المرشح المصرى بحفاوة الاستقبال الذى نظمته السلطات فى برازافيل.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه من المقرر أن يتوجه الدكتور خالد العنانى إلى أنجولا فى إطار الجولة الأفريقية الحالية، والتى تضمنت قبل بضعة أيام زيارة إلى موريشيوس.