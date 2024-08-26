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سوليفان: الجهود لا تزال جارية فى القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان إن الجهود لا تزال جارية فى القاهرة نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة.

وأكد سوليفان إن واشنطن تشعر بالقلق من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا، مشيرا إلى أن إدارة بايدن على اتصال مستمر مع إسرائيل بشأن الوضع الراهن مع حزب الله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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