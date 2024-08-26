شكرا لقرائتكم خبر عن سوليفان: الجهود لا تزال جارية فى القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان إن الجهود لا تزال جارية فى القاهرة نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة.

وأكد سوليفان إن واشنطن تشعر بالقلق من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا، مشيرا إلى أن إدارة بايدن على اتصال مستمر مع إسرائيل بشأن الوضع الراهن مع حزب الله.