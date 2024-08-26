بعد رصدها مكافأة لمن يرشد عنهما.. سقوط المتهمين بسرقة محل أميرة الذهب بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى 24 ساعة على رصد أميرة الذهب مكافأة مالية لمن يرشد عن لصين متهمين بسرقة مشغولات ذهبية من محلها حتى جاءت الاستجابة الأمنية.

في وقت سابق أميرة الذهب عرضت فيديو من كاميرات المراقبة يوثق عملية السرقة بدءًا من دخولهما الفرع وصعودهما إلى الطابق العلوي الخاص بـ"الغوايش" وخفة يد أحدهما واستيلاءه على مشغولات ذهبية دون أن يرصده أحد

فيديو أميرة الذهب وضع رجال المباحث في مأزق خاصة مع انتشاره على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

فريق أمني قاده العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر عمل على فحص المشتبه بهما وصولا إلى هويتهما وضبطهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.