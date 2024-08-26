دكتور صيدلي يكشف أسباب الارتجاع الحمضي وطرق علاجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور أحمد نبيل، دكتور صيدلي، إن الارتجاع الحمضي، المعروف أيضًا باسم مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، هو حالة طبية شائعة تحدث عندما يتدفق الحمض من المعدة إلى المريء، مما يسبب تهيجًا في بطانة المريء.

وأوضح "نبيل"، خلال برنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه يمكن أن يحدث هذا التدفق العكسي بسبب ضعف في العضلة العاصرة السفلى للمريء، وهي العضلة التي تفصل بين المعدة والمريء وتمنع الحمض من الرجوع.

وأكد أنه تشمل الأسباب الشائعة للارتجاع الحمضي تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تساهم في زيادة إنتاج الحمض أو تهيج المريء، مثل الأطعمة الدهنية، والمقلية، والشوكولاتة، والقهوة، والمشروبات الغازية، كما يمكن لعادات الأكل غير الصحية مثل تناول كميات كبيرة من الطعام أو تناول الطعام قبل النوم مباشرة أن تزيد من خطر الإصابة بالارتجاع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض العوامل مثل السمنة، والحمل، والتدخين أن تزيد من احتمال حدوث الارتجاع الحمضي".

وأضاف أن الأعراض الرئيسية للارتجاع الحمضي تشمل حرقة المعدة، وهو إحساس بالحرقان في الصدر يمتد إلى الحلق، والشعور بطعم حامض في الفم، قد يعاني البعض أيضًا من صعوبة في البلع، والسعال الجاف، وبحة في الصوت، وألم في الصدر. في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي الارتجاع المزمن إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب المريء أو تضيق المريء أو حتى الإصابة بسرطان المريء.

وتابع: "يتضمن علاج الارتجاع الحمضي تغيير نمط الحياة والعادات الغذائية، مثل تجنب الأطعمة والمشروبات المحفزة للارتجاع، وفقدان الوزن، وتجنب الاستلقاء بعد تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الأدوية التي تقلل من إنتاج الحمض أو تعزز وظيفة العضلة العاصرة للمريء".