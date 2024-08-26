القومي للمرأة يطلق المرحلة الرابعة من برنامج ريادة الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات المرحلة الرابعة من برنامج ريادة الأعمال والذي يستهدف السيدات على مستوى قرى ومراكز حياة كريمة في المرحلتين الأولى والثانية، يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكدت داليا سعيد مدير عام السكرتارية التنفيذية لمكتب رئيس المجلس ومسئولة برنامجي ريادة الأعمال والتثقيف المالى أن التدريبات على برنامج ريادة الأعمال انطلقت منذ عام ٢٠٢١ ونجح من خلاله في تدريب أكثر من 200 ألف سيدة على مدار الفترة من 2021 وحتى يونيو 2024 تدربن على أسس إدارة المشروعات المتناهية الصغر ليأتي إستكمال العمل للبرنامج باستهداف القرى المدرجة بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة موضحة أن الفعاليات بدأت بالفعل على مستوى قرى محافظات الجيزة والبحيرة ودمياط والدقهلية خلال الشهر الجاري.