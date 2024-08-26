"قومي المرأة" يهنىء فوزية إسماعيل لتتويجها بالميدالية الذهبية ببطولة العالم في مصارعة الذراعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني إلى فوزية إسماعيل بطلة مصر والعالم لتتويجها بذهبية الذراع اليسرى في منافسات وزن 55 كجم للسيدات وذلك خلال بطولة العالم لمصارعة الذراعين المقامة خلال الفترة من 15 وحتى 25 أغسطس الحالي بمولدوفا بمشاركة 1500 لاعب يمثلون 50 دولة.

وأعرب المجلس، عن بالغ فخره بهذا الإنجاز المهم الذي يضيف إلى رصيد مصر على المستوى الدولي حيث تعد هذه الميدالية الذهبية الأولى لمصر منذ إنشاء الاتحاد المصري لمصارعة الذراعين، مؤكدًا أن فوزية اسماعيل تعد نموذج مشرف للمرأة المصرية ويتمنى لها كل النجاح والتوفيق لترفع أسم مصر عاليا من جديد في كافة المحافل الرياضية القادمة.

يذكر أن البطلة المصرية فوزية إسماعيل من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل بهيئة السكة الحديد بوزارة النقل.