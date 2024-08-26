اليوم | محاكمة متهم في خلية بولاق الدكرور الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - تكتب - رمضان يونس:

ستمع الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأثنين، خلال نظر ثالث جلسات محاكمة المتهم "وهيب. ع." بالانضمام لجماعة إرهابية ببولاق الدكرور، إلي مرافعة دفاع المتهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم 289 لسنة 2023، جنايات بولاق، تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.