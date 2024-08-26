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320 درجة مجموع الثانوية العامة بعد إعادة الهيكلة وتقليل المواد لـ5 بكل شعبة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الإثنين، 26 أغسطس 2024 06:00 ص

انخفض المجموع الكلى بالثانوية العامة "الصف الثالث الثانوي العام" إلى 320 درجة بعد تقليل المواد وخفضها إلى 5 بكل شعبة، حيث كان مجموع الثانوية العامة 410 درجات.

ويدرس طلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم مواد " اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والفيزياء والكيمياء، واللغة الأجنبية الأولى واللغة العربية والرياضيات والكيمياء والفيزياء لطلاب شعبة علمى رياضية، واللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والأحصاء لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة أنه يدرس الطلاب طلاب الثانوية العامة 4 مواد غير مضافة للمجموع بـ الصف الثالث الثانوي العام تشمل " التربية الوطنية مخصص لها 10 درجات والتربية الدينية 40 درجة والتربية 10 درجات واللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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