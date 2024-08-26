شكرا لقرائتكم خبر عن 11 شرطا لتوثيق عقود الزواج من أجانب في مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

حدد القانون المصري، عدة شروط للسماح بتوثيق عقود زواج المصريين من أجانب، وهو التوثيق الذي يتم بمكتب لتوثيق الأحوال الشخصية، بوزارة العدل.



ومن بين تلك الشروط ألا يزيد فارق السن بين الزوجين عن 25 سنة، وأن تكون إقامة الأجنبي داخل مصر بأي غرض غير السياحة.



وخلال السطور التالية نوضح شروط توثيق عقد زواج الأجانب، والأوراق المطلوبة لإتمام التوثيق.



1- حضور الأجنبى بشخصه عند إجراء توثيق العقد "الزوج والزوجة معا".

2- طابع أسرة .

3- 5 صور شخصية لكل من الزوج والزوجة وشهادات طبية من مستشفى حكومي.

4- أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض آلا يزيد عن 25 عاما.

5- يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى ممنوح المجموعة (ب) بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 سنة.

6- يجب أن تكون إقامة الأجنبى في مصر بغرض غير السياحة.

7- آلا يقل سن الزوج والزوجة عن ۲۱ عاما.

8- تقديم الأجنبى شهادتين صادرتين من الجهة المختصة فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو من قنصليتها فى جمهورية مصر العربية، تفيد أحداهما أنها لا تمانع فى الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية، من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.

9- تقديم كل من الزوجين شهادة ميلاده فأن تعذر ذلك وجب على الأجنبى تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد .

10- اتمام إجراءات التوثيق بمكتب الشهر العقارى بوزارة العدل بميدان لاظوغلي .

11- التصديق على عقد الزواج من مكتب التصديقات بوزارة الخارجية .