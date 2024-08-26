شكرا لقرائتكم خبر عن %91 من القراء يطالبون بشن حملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بالدجل والشعوذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان شن حملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بالدجل والشعوذة؟، أيد غالبية القراء مطالب شن حملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بالدجل والشعوذة.

وأيد 91% من القراء مطالب شن حملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بالدجل والشعوذة، بينما عارض 9% من القراء مطالب شن حملات لضبط عصابات النصب على المواطنين بالدجل والشعوذة.