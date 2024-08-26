"سادي وبيضربني بالكرباج أثناء العلاقة".. شهيرة تطلب الخلع بعد شهر من الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "شهيرة. ع"، 33 سنة، ربة منزل، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها "طلع سادي وبيضربني بالكرباج أثناء العلاقة الزوجية".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 1680 لسنة 2023: تزوجت من "علاء. ه"، 36 سنة، سائق تاكسي، بعد قصة حب عام ونصف، انتهت بتقدمه إلى خطبتي وبالفعل وافقتي أسرتي وانتقلنا إلى عش الزوجية لمدة شهر واحد فقط.

تكمل الزوجة حديثها لـ"الخليج 365": تزوجنا وانتقلنا للمعيشة سوياً، وحينها لاحظت حبه الشديد للعلاقة الحميمة، حتى اعتقدت بأنها حُب البدايات لكن الأمر بات غير طبيعيًا بسبب رغبته المستمرة في الجماع وتصرفاته الغريبة أثناء ذلك.

تشكو "شهيرة" زوجها لمنزل أهلها: "ضربني بالكرباج خلال العلاقة وجعلني أفقد النطق تماماً لساعات من شدة الضرب، وبعد الانتهاء من تصرفاته تركني أنزف وذهب للجلوس مع أصدقائه بالمقهى، ومن قام بإسعافي حينها هم الجيران بعد صراخ شديد لعدم قدرتي على الحركة".

تواصل الزوجة: "بعد خروجي من المستشفى وبدون تفكير لم أعد إلى منزل الزوجية لاستحالة المعيشة معه، فهو لا يفكر إلا في مزاجه ونفسه فقط، ولم يحاول زيارتي في المستشفى للإطمئنان علي".

تختتم شهيرة: بعد 4 أشهر من إقامتي بمنزل أهلي ورفضه الطلاق لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى خلع ضده، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.