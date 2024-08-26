شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمتلك منشآت صحية ذات بنية تحتية ومعلوماتية متطورة والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بـ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تقديم خدمات الرعاية الصحية والتدريب القانوني، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، أهمية التعاون مع نقابة المحامين لتقديم خدمات علاجية متكاملة وشاملة للأعضاء المنتسبين لمشروع العلاج بنقابة المحامين في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأشار، إلى أن الهيئة تمتلك منشآت صحية ذات بنية تحتية ومعلوماتية متطورة، ومعتمدة دوليًا، مما يؤهلها للتوسع في تقديم خدمات صحية عالية الجودة وفق أحدث المعايير العالمية، ويمنحها المرونة الكاملة في التعامل مع مختلف الأنظمة الصحية.

وأضاف السبكي، أن الهيئة تستهدف توسيع نطاق خدماتها ليشمل أكبر عدد من المواطنين، بما يتماشى مع أهداف التأمين الصحي الشامل والتغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.

وأوضح، أنه تم بحث سبل التعاون مع نقابة المحامين لتدريب أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية على المعايير القانونية والإجرائية المتعلقة بالرعاية الصحية.

وأكد، أن هذا التعاون سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة العمل القانوني داخل الهيئة، وتحقيق مستوى أعلى من الالتزام بالمعايير القانونية في تقديم الخدمات الصحية.

ومن جانبه، أعرب عبد الحليم علام، عن سعادته بهذا التعاون المثمر، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين تتطلع للعمل مع هيئة الرعاية الصحية لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية لأعضاء النقابة.

وأكد، أن هذا التعاون سيعزز من توفير الرعاية الصحية اللازمة لأعضاء النقابة، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم الصحية والمهنية، ويعزز من استفادتهم من الخدمات المتاحة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.