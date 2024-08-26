شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تبحث تصميم خلية دفن أولى بمدينة المخلفات تكفى 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

تدرس وزارة البيئة مقترحات تقسيم خلايا الدفن لمشروع المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها بالعاشر من رمضان، الذي يتم تنفيذه من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، الممول من البنك الدولي، والمخطط التفصيلى لمصانع المعالجة وخلايا الدفن الصحى، حيث سيتم العمل على تصميم خلية دفن أولى بمدينة المخلفات تكفى 15 عاما.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة البيئة فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه يتم أيضا دراسة مقترح تصميم مصنع بالمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها بالعاشر من رمضان بطاقة استقبالية تبدأ من 2000 الى 4000 طن/ يوم، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بأعمال الرفع المساحى للموقع المخصص لمحافظة القاهرة داخل المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات، وسرعة إغلاق موقع السلام المخصص مؤقتا للمعالجة، وإغلاق مدفن العبور وتحويله إلى متنزه عام.

جدير بالذكر أن المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها، تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة، ويهدف إلى تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات، وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، إضافة إلى رفع كفاءة جمع المخلفات البلدية، وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئياً.



