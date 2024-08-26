شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 9 سفن و66 طن قمح للقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن .. بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة ، منها السفينة ( ANTHOS ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 66000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26256 طن تشمل : 6060 طن مولاس و 6979 طن جبس معبأ و 420 طن يوريا و 50 طن صويا و 1371 طن رمل زجاجى و 11376 طن بضائع متنوعة .

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59340 طن تشمل : 7505 طن سكر و 22022 طن قمح و 13277 طن خردة و 600 طن ذرة و 7576 طن حديد و 4214 طن ابلاكاش و 4146 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1384 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 261 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4005 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 92405 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 146910 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5491 حركة .