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وزارة الصحة توجة نصيحة هامة حول الوجبات السريعة والمشروبات الغاذية..إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 26 أغسطس 2024 11:08 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية عادة خاطئة يجب تجنبها لأنها تعرض للإصابة بالأمراض غير السارية:

وكانت وزارة الصحة والسكان، وجهت سلسلة من النصائح الخاصة بـ التغذية السليمة لكبار السن تضمنت النقاط التالية:

- الحرص على تناول وجبات خفيفة وصغيرة ومتفرقة على مدار اليوم

- البعد عن تناول الأغذية التي تحتوى على مواد حافظة

- البعد عن تناول الأطعمة بعد الساعة 9 مساءً

- تناول أطعمة صحية كالخضروات الطازجة

- يفضل تناول الوجبات في وقت مبكر

- الاهتمام بوجبة الإفطار

- شرب السوائل بكثرة

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