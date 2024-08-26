شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تكشف إجراءات ضبط منظومة الأسمدة لوصولها للمستحقين الحقيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط منظومة الأسمدة، مشيرا إلى أن "كارت الفلاح" يستهدف وصول الأسمدة إلى المستحقين الحقيقيين عبر منظومة رقمية.

قال "القرش" في مداخلة هاتفية لـ"صباح الخير يا مصر"، إنه يتم مراقبة ومتابعة الأسمدة منذ وجودها في المصانع مرورا بسلاسل الامداد والتوريد وصولا إلى الجمعيات الزراعية، منوها بأنه تم تحديد حصة لخدمة صغار المزارعين حيث تصل إلى 55 % من إنتاج المصانع.

أضاف أن هناك إدارة للعمل التعاوني، ولقاءات مع الجمعيات الزراعية بهدف ضبط وتنظيم منظومة الأسمدة لتحقيق أكبر منفعة ممكنة، مشيدا بالجهد الكبير في العمل التعاوني في مجال الزراعة.