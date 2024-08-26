شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء صيفية حارة وزيادة نسبة الرطوبة سبب الإحساس بارتفاعات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء الحارة الرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة هو السبب فى إحساسنا بمزيد من ارتفاعات درجات الحرارة، حيث ترتفع درجات الحرارة المحسوسة بمعدل درجتين و 3 درجات .

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.