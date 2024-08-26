القبض على "كروان مشاكل" بحدائق القبة (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على التيك توكر، أحمد علي المعروف بـ "كروان مشاكل"، لاتهامه بالتعدي على زوجة شقيقه، بآلة حادة، مما أسفر عن إصابتها بجرح قطعي في الرأس ونقلها إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من محمد علي الشقيق الأكبر لكروان، مشاكل يتهمه بالتعدي على زوجته بالضرب بآلة حادة، بسبب خلافات نشبت بينهما، بسب التيك توك، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

تم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.