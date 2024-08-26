"راح يعمل محضر لمرات أخوه اتقبض عليه".. كروان مشاكل دخل الزنزانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تحفظت قوات الشرطة بقسم شرطة حدائق القبة على التيك توكر كروان مشاكل على خلفية اتهم زوجة أخيه بالاعتداء عليها بالضرب والسب والشتم.

زوجة شقيق "مشاكل" الأكبر حضرت إلى قسم شرطة حدائق القبة التابع لمديرية أمن القاهرة لتحرير محضر ضده تتهمه "كروان مشاكل ضربني وشتمني يا بيه".

زوجة الأخ اتهمت "كروان مشاكل" بضربها بسلاح أبيض وإحداث إصابتها مطالبة رجال الشرطة "عايزة حقي وتحموني منه".

في توقيت متزامن حضر التيك توكر المعروف إلى ديوان القسم لتحرير محضر مماثل ضد زوجة أخيه لكن تم التحفظ عليه، بعد سماع أقواله لحين عرضه الطرفين على النيابة العامة والفصل بينهما.