شكرا لقرائتكم خبر عن غدا إعلان نتائج دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعى للمتعافين من الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق صباح غد الثلاثاء نتائج دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثرة على تحسين جودة الحياة لديهم، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء. كما ستتفقد الوزيرة والحضور معرض منتجات المتعافين من الإدمان، والتي تتميز في التصميم والتصنيع داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

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