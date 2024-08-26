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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 6 علامات تحذيرية تشير لتعرض الطفل للإيذاء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 26 أغسطس 2024 12:18 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 علامات تحذيرية تدل على تعرض الطفل للإيذاء وخوفه من التحدث عنه والتى تشمل :-
١- الابتعاد عن الأصدقاء أو الأنشطة المعتادة.
٢- التغيرات السلوكية، مثل العدوان أو الغضب أو العدائية أو فرط النشاط، أو التغيرات في الأداء الدراسي.
٣- الاكتئاب أو القلق أو المخاوف غير المعتادة أو الفقدان المفاجئ للثقة بالنفس.
٤- كوابيس أثناء النوم.
٥- الغياب المتكرر من المدرسة.
٦- إيذاء الذات أو محاولات الانتحار.
100 يوم صحة
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