شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 6 علامات تحذيرية تشير لتعرض الطفل للإيذاء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 علامات تحذيرية تدل على تعرض الطفل للإيذاء وخوفه من التحدث عنه والتى تشمل :-

١- الابتعاد عن الأصدقاء أو الأنشطة المعتادة.

٢- التغيرات السلوكية، مثل العدوان أو الغضب أو العدائية أو فرط النشاط، أو التغيرات في الأداء الدراسي.

٣- الاكتئاب أو القلق أو المخاوف غير المعتادة أو الفقدان المفاجئ للثقة بالنفس.

٤- كوابيس أثناء النوم.

٥- الغياب المتكرر من المدرسة.

٦- إيذاء الذات أو محاولات الانتحار.