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وزارة الصحة تكشف 6 علامات تحذيرية تشير لتعرض الطفل للإيذاء.. إنفوجراف

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 6 علامات تحذيرية تشير لتعرض الطفل للإيذاء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 26 أغسطس 2024 12:18 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 علامات تحذيرية تدل على تعرض الطفل للإيذاء وخوفه من التحدث عنه والتى تشمل :-

١- الابتعاد عن الأصدقاء أو الأنشطة المعتادة.

٢- التغيرات السلوكية، مثل العدوان أو الغضب أو العدائية أو فرط النشاط، أو التغيرات في الأداء الدراسي.

٣- الاكتئاب أو القلق أو المخاوف غير المعتادة أو الفقدان المفاجئ للثقة بالنفس.

٤- كوابيس أثناء النوم.

٥- الغياب المتكرر من المدرسة.

٦- إيذاء الذات أو محاولات الانتحار.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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