شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة دور ثان: امتحان اللغة الأولى فى مستوى الطالب المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

أكد طلاب الثانوية العامة والذين أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى للدور الثاني، أن أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى تضمنت جزئيات سهلة وبها جزئيات تحتاج للتفكير موضحين أن مستوى الأسئلة للطالب المتوسط، ويؤدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني بـ50% فقط من درجات المواد.

و أكدت الوزارة، على متابعة جميع مراحل العمل بـ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة الثلاثاء 27 أغسطس الاقتصاد والإحصاء والأربعاء 28 أغسطس مادتى الفيزياء والتاريخ والخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والسبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يؤدى الطلاب يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 الرياضيات التطبيقية الديناميكا والاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الاحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.