شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 12 خطا داخليا وخارجيا.. أهم المعلومات عن موقف العاشر الجديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

شغلت هيئة الطرق والكباري موقف العاشر من رمضان وبلبيس والإسماعيلية الجديد، بالقاهرة.

يقع عند تقاطع طريق الإسماعيلية الصحراوي مع طريق بلبيس الصحراوي



سيكون بديلا للموقف العشوائي أسفل كوبري التعمير أمام محطة عدلي منصور



يضم (12) خطا داخليا وخارجيا باتجاهات مختلفة



يخدم مناطق الشروق- العبور- بدر - النهضة- العاشر من رمضان- شبين القناطر



كما يخدم مشتول السوق - هشام بركات - الهرم - المطار - الجبل الأخضر- منيا القمح



ينظم الحركة المرورية بنطاق محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة



تم ربطه بمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية لتسهيل حركة تنقل المواطنين



يقع على بعد 1 كم من الموقف العشوائي القديم أمام محطة عدلي منصور

يتسع الموقف الجديد إلى 450 مركبة ميكروباص



يتوافر به أنشطة خدمية وتجارية بمسطحات 900 متر ويضم محطة وقود



تم إنشاء منطقة انتظار للسيارات الملاكى أمام محطة عدلى منصور تقدم خدماتها مجانا





اهم المعلومات عن موقف العاشر من رمضان