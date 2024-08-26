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يضم 12 خطا داخليا وخارجيا.. أهم المعلومات عن موقف العاشر الجديد.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - إعداد سيد الخلفاوى

الإثنين، 26 أغسطس 2024 12:36 م

شغلت هيئة الطرق والكباري موقف العاشر من رمضان وبلبيس والإسماعيلية الجديد، بالقاهرة.

يقع عند تقاطع طريق الإسماعيلية الصحراوي مع طريق بلبيس الصحراوي


سيكون بديلا للموقف العشوائي أسفل كوبري التعمير أمام محطة عدلي منصور


يضم (12) خطا داخليا وخارجيا باتجاهات مختلفة


يخدم مناطق الشروق- العبور- بدر - النهضة- العاشر من رمضان- شبين القناطر


كما يخدم مشتول السوق - هشام بركات - الهرم - المطار - الجبل الأخضر- منيا القمح


ينظم الحركة المرورية بنطاق محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة


تم ربطه بمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية لتسهيل حركة تنقل المواطنين


يقع على بعد 1 كم من الموقف العشوائي القديم أمام محطة عدلي منصور

يتسع الموقف الجديد إلى 450 مركبة ميكروباص


يتوافر به أنشطة خدمية وتجارية بمسطحات 900 متر ويضم محطة وقود


تم إنشاء منطقة انتظار للسيارات الملاكى أمام محطة عدلى منصور تقدم خدماتها مجانا
 

اهم المعلومات عن منوقف العاشر من رمضان
اهم المعلومات عن موقف العاشر من رمضان

 

معلومات عن موقف العاشر
معلومات عن موقف العاشر

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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