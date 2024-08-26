شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين: إحياء دور الأعضاء بمشروعات الإنتاج الحيوانى يخدم الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مجدى حسن، نقيب الأطباء البيطريين، الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، لبحث ملفات التعاون المشترك في ملف مشروعات الأمن الغذائي ودور نقابة البيطريين كبيت خبرة في مجال الطب البيطري في النهوض بهذه المشروعات والتأكيد على دور الطبيب البيطري في حماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من مخاطر الأمراض.

وقال نقيب الأطباء البيطريين، إنه تم الاتفاق مع نقيب الزراعيين، لأول مرة تخصيص مساحات للأطباء البيطريين في احد المعارض الزراعية لعرض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي ينتجها البيطريين مجانا في إطار الشراكة الوطنية التي تخدم الأمن الغذائي للدولة المصرية.

وأضاف نقيب الأطباء البيطريين أنه سيتم مشاركة المشروعات الصغيرة في مجال الصحة البيطرية والمشروعات الصغيرة ذات العلاقة، لافتا إلى أن الترويج لهذه المشروعات تشكل فرصه لتحقيق عائد من هذه المشروعات وتسلط الضوء على دور الطبيب البيطري في تطوير وتحديث المشروعات القومية وتشجيع شباب البيطريين لكي يكونوا رواد للأعمال في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح نقيب البيطريين أن المرحلة القادمة ستشهد دورا أكبر للأطباء البيطريين في المشروعات القومية ضمن إطار الدولة المصرية واستراتيجية الأمن الغذائي لهذه الدولة بما يحول العمل النقابي الي أفعال تخدم عمل الطبيب البيطري في كافة المشروعات بإعتبار انه ركيزة أساسية لحماية مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والألبان من مخاطر الأمراض الوبائية والمشتركة.