تغذية ماكينات الصراف الآلى بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات أغسطس 2024

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القاهرة - سامية سيد - يحرص بنك ناصر الاجتماعي على تغذية ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات أغسطس 2024 لمن تخلفوا عن الصرف في الموعد المحدد.

على جانب آخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، شروط استحقاق الأبناء للمعاش في حالة إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش على أن يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية العاجز عن الكسب والطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.