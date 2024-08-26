شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تطالب فرعياتها بالإبلاغ عن منتحلي الصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، تنويها إلى النقابات الفرعية بالمحافظات، بضرورة الاستنفار الشديد بالتعاون والتواصل مع الجهات السيادية والتنفيذية والنيابة العامة كل داخل محافظته لضبط المخالفين من الأدعياء والدخلاء على مهنة العلاج الطبيعي من غير المرخص لهم أياً كانت صفاتهم وذلك حماية للمرضى من جهلهم حيث بضاعتهم النصب والاحتيال وكذلك حفظ حقوق أطباء العلاج الطبيعى وكرامة المهنة .



وأضاف نقيب العلاج الطبيعى، فى الخطاب: أرجو أن نأخذ هذا التنبيه بشكل جدى جداً للقضاء على هذه الشراذم القبيحة المجرمة فى حق المريض والمجتمع ولا تأخذكم بهم رحمة أو شفقة ولن أسمح أن حالة الاستنفار يكون فيها خوار .



وكان قد أكد الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، أن خريجى التربية الرياضية لا يحق لهم التعامل مع المرضى بأى وسيلة علاجية، وهو ممنوع منعاً قطعياً وباتاً، مشددا على وجود فرق كبير وشاسع بين التأهيل الطبى " يتعامل مع المرضى"، والتأهيل الرياضى "يتعامل مع أصحاء ورياضيين"، لافتا إلى أن خريجى التربية الرياضية ينتمون إلى الخدمات الفنية والاجتماعية طبقا لقرار التنظيم والإدارة.