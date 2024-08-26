شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لرئيس جامعة عين شمس بالمستشفيات ونقاش مع طبيب واقعة محمد فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

أجرى صباح اليوم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس جولة تفقدية لأقسام الطوارئ بمستشفيات جامعة عين شمس والمستشفى التخصصي، كما أجرى جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية بمستشفى طوارئ الدمرداش الجديدة، وظهر فى المشهد خلال الجولة طبيب واقعة الفنان محمد فؤاد، خلال حديثه مع رئيس الجامعة.

رافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات ، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور هشام أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، ولفيف من الأساتذة والأطباء.

تأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة لمستشفيات الجامعة والوقوف على آخر مستجدات العمل بمستشفى طوارئ الدمرداش الجديد والذى من المنتظر أن يحقق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين المصريين وفقًا للمعايير الصحية العالمية وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ووجه الدكتور محمد ضياء زين العابدين بسرعة الانتهاء من تنفيذ كل المشروعات على الوجه الأمثل خلال الفترة الزمنية المحددة، وأشاد بالخدمات الطبية المتميزة المقدمة من مستشفيات جامعة عين شمس علي مدار الساعة.

يذكر أن المدينة الطبية لجامعة عين شمس تتضمن عددا من المشروعات تتضمن إنشاء مستشفى الطوارئ ومستشفى جراحات الأطفال بالإضافة إلى إنشاء الأسوار والبوابات وتطوير الحدائق لزيادة الرقعة الخضراء وأيضاً حديقة سكن الأطباء.



جولة تفقدية لرئيس جامعة عين شمس بمستشفيات عين شمس



جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية بمستشفي طوارئ الدمرداش الجديدة