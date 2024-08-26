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رئيس النيابة الإدارية يلتقى مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان لبحث التعاون

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد أبو ضيف

الإثنين، 26 أغسطس 2024 03:08 م

استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة اليوم، القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل؛ وذلك في زيارة جاءت لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

حضر اللقاء المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وشَهدَ اللقاء بحث تعزيز سُبُل التعاون الثنائي المشترك بين النيابة الإدارية وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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