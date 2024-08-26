شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يلتقى مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة اليوم، القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل؛ وذلك في زيارة جاءت لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

حضر اللقاء المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وشَهدَ اللقاء بحث تعزيز سُبُل التعاون الثنائي المشترك بين النيابة الإدارية وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.