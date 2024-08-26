شكرا لقرائتكم خبر عن حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 39 مليونا و607 خدمات مجانية خلال 25 يوما والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 39 مليونا و607 آلاف و579 خدمات طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأحد 25 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و793 ألفا و540 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 629 ألفا و422 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 414 ألفا و999 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 110 آلاف و232 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 50 ألفا و915 خدمة، بالإضافة لتقديم 94 ألفا و876 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 44 ألفا و629 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 101 ألف و11 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 237 ألفاً و261 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و97 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 14 ألفا و6 قرارات علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2340 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 15 ألفا و759 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ72 ألفا و993 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».