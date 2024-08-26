شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: نوجه تحية إجلال وتقدير للشعب الفلسطينى وأهل غزة على صمودهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليومَ الإثنين، الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين. ورحَّب المفتي بالدكتور الهباش، وشكره على زيارته.

وأكد المفتي أنَّ الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بكل منسوبيهما، يوجهون تحية إجلال واحترام وتقدير للشعب الفلسطيني عمومًا، ولأهل غزة خصوصًا، على صمودهم الأبي في مواجهة عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل.

وأوضح مفتي الجمهورية أن القضية الفلسطينية هي قضية كل مصري، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني ضرب أروع الأمثلة في الصمود والدفاع عن أرضه.

كما أكد مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية على أتم استعداد لتقديم كل ما يمكن لدعم القضية الفلسطينية، وذلك استكمالًا للخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الإطار.

من جانبه، هنأ الدكتور محمود الهباش -مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين- المفتي على تولِّيه مهام منصبه، مؤكدًا أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية يعدان مرجعية معتمدة لدى المسلمين جميعًا.

وأعرب د. الهباش عن استعداده للتعاون التام مع دار الإفتاء المصرية، بهدف تعزيز مكانتها واستكمال مسيرتها المشرفة تحت مظلة الأزهر الشريف.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني أن الدولة المصرية، بكافة مؤسساتها، لم تدخر جهدًا في دعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ، وخاصة منذ اللحظة الأولى للحرب على غزة. وأكد أنه لولا موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، لكان الكيان المحتل قد تمكن من تحقيق مخططه في تهجير الفلسطينيين وإفراغ القضية الفلسطينية من مضمونها.