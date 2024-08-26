شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يزور رئيس النيابة الإدارية لتعزيز التعاون بالمجالات القضائية والان مع تفاصيل الخبر

زار المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة والمستشارين أعضاء المجلس الخاص والأمين العام بزيارة المستشار عبد الراضي أحمد صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بمقر هيئة النيابة الإدارية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون القضائي بين مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، بما يكفل التكامل داخل المنظومة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة لكافة المتقاضين أمام القضاء المصري.

وأعرب المستشار رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من جانب المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتمنياته له بدوام الازدهار والتوفيق.