شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يستقبل الشيخ مصطفى سباهيتش مفتي بلجراد للتهنئة بتوليه منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- اليومَ الإثنين، الشيخ مصطفى سباهيتش، مفتي بلجراد، الذي حضر لتقديم التهنئة للمفتي بمناسبة توليه مهام منصب الإفتاء.

وفي مستهل اللقاء، أعرب المفتي عن امتنانه لزيارة الشيخ مصطفى سباهيتش وتهنئته، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبَي مصر وصربيا.

كما أشار المفتي إلى أن التعاون بين البلدين يسير في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون، ومشددًا على دَور دار الإفتاء المصرية عبر تاريخها في مواجهة فوضى الفتاوى ومحاربة التطرف سواء داخل مصر أو خارجها.

من جانبه، قدَّم الشيخ مصطفى سباهيتش تهانيه للمفتي، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الدينية في مصر تحت مظلة الأزهر الشريف لخدمة المسلمين والجاليات الإسلامية، سواء داخل مصر أو خارجها.

كما أشاد بالآليات المبتكرة التي تعتمدها دار الإفتاء المصرية في تجديد الخطاب الإفتائي، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين دار الإفتاء المصرية والمشيخة الإسلامية في بلجراد.