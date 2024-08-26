شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول بقسم الدراما والمسرح بكلية الآداب جامعة بني سويف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - محمد عبد الرحمنالإثنين، 26 أغسطس 2024 05:52 م
أعلن قسم الدراما والمسرح بكلية الآداب جامعة بني سويف، عن فتح باب القبول والتسجيل لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق للعام الدراسي 2024/2025.أولا: مرحلة الليسانس:
أولا: طالب الثانوية العامة:
1 - أن يكون خريج ثانوية عامة هذا العام، وتم قبوله بكلية الآداب جامعة بني سويف العام الحالى.
2 - أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية التي يعقدها القسم في بداية العام الدراسي.
3 - المصروفات نفس مصروفات أي كلية حكومية مجانية.
4 - الدراسة بنظام الساعات المعتمدة. ثانيا: المؤهلات العليا:
1 - أن يكون المتقدم حاصل على أي مؤهل عال من أي جامعة أو أي معهد عال من مصر أو من خارج مصر.. جميع التخصصات.
2 - لايشترط سن محدد.
3 - الدراسة بنظام الانتساب.
4 - القسم يراعي ظروف الطلاب الموظفين.
5 - الرسوم حوالي خمسة ألاف جنيه مصري في العام الدراسي الواحد بالنسبة للطلاب المصريين - أما الطلاب غير المصريين فتختلف الرسوم وتدفع بالدولار.
6 - الدراسة بنظام الساعات المعتمدة. ثالثا: طالب التحويلات:
1 - يتم قبول الطلاب المقيدين في الأقسام العلمية المناظرة وقيده في نفس الفرقة الدراسية المناظرة بعد إجراء مقاصة علمية له.
2 - يتم قبول الطالب من غير الأقسام المناظرة بشرط الالتحاق بالفرقة الأولى في القسم.
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