محافظ الجيزة: رفع كفاءة طرق طراد النيل وترعة الزمر والبراجيل بمركز أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

تفقد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار اليوم الاثنين، عددًا من مشروعات رصف وتطوير الطرق والمحاور المرورية الجارية بمركز ومدينة أوسيم وذلك في إطار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال الرصف والتطوير بطريق طراد النيل بطول 5ر2 كم بدءا من مركز ومدينة اوسيم حتى مدخل مركز منشأة القناطر وإضافة حارات مرورية بمسطح الطريق ودعمه بأرصفة مشاه وأعمدة إنارة وذلك نظرا لأهمية الطريق في تحقيق السيولة المرورية.. مشددا على تكثيف الأعمال للانتهاء من مشروع الرصف في أسرع وقت ممكن.

كما شملت الجولة تفقد أعمال رصف وتطوير طريق ترعة الزمر بنطاق مركز ومدينة أوسيم حيث أكد المحافظ أن الطريق جار تطويره بطول 5ر4 كم بدءا من محور الضبعة وحتى مزلقان منطقة سقيل بمركز أوسيم، لربط الحركة المرورية مع محاور الضبعة والفريق كمال عامر لتيسير حركة تنقل المواطنين.

وشملت جولة محافظ الجيزة كذلك تفقد أعمال رصف وتطوير طريق البراجيل أوسيم بطول 5ر5 كم بدءا من ميدان الزيدية وحتى موقف البراجيل وذلك لما يشهده الطريق من كثافات مرورية على مدار اليوم ولربط حركة المركبات للقادم من أوسيم ومتجه إلى الطريق الدائري ومناطق المهندسين.

وأكد المحافظ - خلاله جولته - ضرورة المتابعة الميدانية أثناء تنفيذ الأعمال للتأكد من جودة الخامات المستخدمة مع تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والقياسية المطلوبة إلى جانب مراعاة تدعيم الطريق بعدد كاف من أعمدة الإنارة وبالوعات صرف الأمطار.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف الجارية لما لها من أهمية حيوية في ربط الحركة المرورية بالمراكز بالقطاع الشمالي مع بعضها.