وزير العمل: نعمل على تطوير التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

التقى محمد جبران، وزير العمل، بمكتبه بديوان عام الوزارة، الدكتور صفوت النحاس، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم، والوفد المرافق له.

وبحسب بيان وزارة العمل، الإثنين، جاء ذلك لبحث إمكانية التعاون بين الوزارة والمجلس في مجال التدريب المهني، وتأهيل وتنمية مهارات وقدرات الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل.

وأكد "جبران"، أن وزارة العمل بصدد تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم، الشكر والتقدير لوزير العمل، على اهتمامه بملف التدريب ورفع قدرات الشباب، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، متطلعًا إلى التعاون مع الوزارة في هذا الملف.

وتقدم المجلس بالتهنئة لوزير العمل، على ثقة القيادة السياسية، وتعيينه وزيرًا للعمل، موجهًا الدعوة إلى الوزير لحضور المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار.