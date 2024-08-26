القومي للمرأة يهنىء عضوة المجلس الدكتورة رانيا يحيى لتكليفها مديرا للأكاديمية المصرية للفنون بروما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة وجميع عضواته وأعضاءه بخالص التهاني للدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس القومي للمرأة، وذلك لتكليفها من قبل الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة للعمل مديرة للأكاديمية المصرية للفنون بروما.

وأعرب جميع عضوات وأعضاء المجلس عن سعادتهم وفخرهم، لتكليفها بهذا المنصب الذى يعد مكتسبا جديدا من مكتسبات المرأة المصرية ويعكس ثقة الدولة المصرية بقدراتها في تولى هذا المنصب ومواصلة مسيرة النجاح، مؤكدين أنها نموذج نسائي نفخر به جميعًا متمنين لها دوام التوفيق والنجاح.

يذكر أن الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس القومي للمرأة، قد شغلت العديد من المناصب من بينها عميدة المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون نائب مقرر لجنة الموسيقى و الأوبرا والباليه بالمجلس الأعلى للثقافة، كما حصلت على العديد من الجوائز والشهادات آخرها جائزة الدولة للتفوق.