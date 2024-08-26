المجلس القومي للمرأة يهنىء ميرولا ماجد لحصولها على 3 رخص طيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني، إلى كابتن طيار ميرولا ماجد لحصولها على 3 رخص طيران لتصبح أول كابتن طيار تحصل على الرخصة الثالثة من محافظة أسيوط وتعد أصغر فتاة تحقق ذلك.

وأعرب المجلس القومي للمرأة عن بالغ فخره بهذا الإنجاز المهم، الذى يضاف إلى إنجازات المرأة المصرية ونجاحاتها فى شتى المجالات.

يذكر أن ميرولا ماجد نجحت في اجتياز 36 ساعة من قيادة الطائرة بمفردها وخلال دراستها للطيران تضمنت 190 ساعة وتمكنت من الحصول على ثلاث 3 رخص تضمنت الطيران النظري ثم التطبيق العملي وبالفعل نجحت في اجتياز الـرخص.