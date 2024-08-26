قبل بدء موسم العمرة.. طلب مهم من وزارة السياحة للشركات - (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إنه يجب على كل شركة سياحية تسجيل الشركات الراغبة في العمل بموسم العمرة الجديد 1446 هجريًا.

وأضافت "الغرفة"، بحسب بيانها، أنه يتم تسجيل المشرفين من خلال التبويب الخاص بتفعيل المشرفين للعمرة بموقع الإدارة المركزية للشركات السياحية.

يأتي ذلك، في ضوء الإجراءات التحضيرية لموسم العمرة الجديد 1446 هجريًا، وبحسب كتاب ورد من وزارة السياحة والآثار، يُطالب غرفة شركات السياحة، بُمطالبة الشركات لتسجيل المشرفين.