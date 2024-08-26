شعبة القصابين تكشف أسباب عزوف المواطنين عن شراء اللحوم الفترة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، عن حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم البلدي والمستوردة خاصة بعد عزوف المواطنين عن الشراء خلال الفترة الحالية.

وقال خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة "صدى البلد،" إن أسعار اللحوم البلدي والمستوردة تشهد استقرارا منذ عيد الأضحى الماضي، مبينا أن سعر كيلو اللحمة البلدي يتراوح بين 400 إلى 450 جنيه، كما أن سعر كيلو اللحمة المستورد في منافذ البيع سجل 285 جنيها.

وأوضح أن البعض يعتقد أن الجزارين يحققون أرباحا كبيرة في بيع اللحوم، لافتُا إلى أن هامش ربح الجزار لا يتجاوز 7% من إجمالي رأس الماشية.

وعن أسباب ركود سوق اللحوم خلال الفترة الحالية رغم استقرار سعر اللحوم،أشار إلى أن السبب يعود إلى فترة المصايف التي يذهب إليها خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، وشراء المستلزمات الدراسية.