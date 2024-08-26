الدخان يغطي سماء منطقة الحسين.. حريق في مخزن كرتون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق داخل مخزن كرتون بمنطقة الحسين بمحافظة القاهرة، اليوم الاثنين.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بمنطقة خان الخليلي.
دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات الإطفاء بالتنسيق مع نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري ومأمور قسم الجمالية.
تبين بالفحص المبدئي نشوب حريق داخل مخزن كرتون "أنتيكات" بالدور الأرضى للعقار مكون من طابقين بخان جعفر بجوار خان الخليلي وسط ارتفاع ألسنة اللهب وجود رجال الدفاع المدني للسيطرة على النيران.